Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Frühe Anlage
|
22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tesla-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Tesla-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 244,88 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Tesla-Papier investiert hätte, befänden sich nun 40,836 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.09.2026 15 325,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 375,30 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +53,26 Prozent.
Der Tesla-Wert an der Börse wurde auf 1,44 Bio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Josh Edelson/AFP/Getty Images
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