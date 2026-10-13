Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Langfristige Anlage
|
13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesla von vor einem Jahr verloren
Am 13.10.2025 wurde das Tesla-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Tesla-Aktie bei 435,90 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Tesla-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,941 Tesla-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Tesla-Aktie auf 378,03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 672,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,28 Prozent verringert.
Tesla markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,51 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pe3k / Shutterstock.com
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