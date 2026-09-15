S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Verlust hätte eine Tesla-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Tesla-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurden Tesla-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Tesla-Aktie an diesem Tag bei 410,04 USD. Bei einem Tesla-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,439 Tesla-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 358,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 875,45 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,45 Prozent verringert.

Alle Tesla-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,45 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at