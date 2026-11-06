Texas Instruments Aktie

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WKN: 852654 / ISIN: US8825081040

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Lohnende Texas Instruments-Investition? 06.11.2026 16:03:45

S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Texas Instruments von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Texas Instruments gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Texas Instruments-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 147,50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,678 Texas Instruments-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 188,58 USD, da sich der Wert eines Texas Instruments-Anteils am 05.11.2026 auf 278,15 USD belief. Mit einer Performance von +88,58 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Texas Instruments belief sich jüngst auf 283,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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