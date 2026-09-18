Texas Instruments Aktie
WKN: 852654 / ISIN: US8825081040
|Rentable Texas Instruments-Anlage?
|
18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Texas Instruments von vor 5 Jahren eingebracht
Am 18.09.2021 wurden Texas Instruments-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Texas Instruments-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 196,25 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 50,955 Texas Instruments-Papiere. Die gehaltenen Texas Instruments-Papiere wären am 17.09.2026 13 153,63 USD wert, da der Schlussstand 258,14 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,54 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Texas Instruments eine Marktkapitalisierung von 237,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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