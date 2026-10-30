S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Texas Instruments von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Texas Instruments-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Texas Instruments-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 160,51 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 62,301 Texas Instruments-Aktien im Depot. Die gehaltenen Texas Instruments-Papiere wären am 29.10.2026 19 496,60 USD wert, da der Schlussstand 312,94 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 94,97 Prozent gesteigert.

Texas Instruments erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 285,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at