Texas Instruments Aktie
WKN: 852654 / ISIN: US8825081040
|Hochrechnung
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Texas Instruments-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Texas Instruments-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 72,60 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Texas Instruments-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 137,741 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 285,75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39 359,50 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 293,60 Prozent erhöht.
Texas Instruments wurde am Markt mit 267,02 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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