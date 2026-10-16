S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Texas Instruments-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Texas Instruments-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Texas Instruments-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Texas Instruments-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 194,45 USD. Bei einem Texas Instruments-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,514 Texas Instruments-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 15.10.2026 143,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 279,12 USD belief. Damit wäre die Investition 43,54 Prozent mehr wert.

Texas Instruments erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 256,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at