S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Texas Instruments-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Texas Instruments-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Texas Instruments-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 190,08 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,261 Texas Instruments-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 643,94 USD, da sich der Wert eines Texas Instruments-Papiers am 12.11.2026 auf 312,48 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +64,39 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Texas Instruments eine Börsenbewertung in Höhe von 282,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at