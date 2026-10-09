Texas Instruments Aktie
WKN: 852654 / ISIN: US8825081040
|Rentable Texas Instruments-Anlage?
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09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Texas Instruments-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Texas Instruments-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Texas Instruments-Aktie an diesem Tag bei 156,72 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Texas Instruments-Aktie investiert hat, hat nun 63,808 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Texas Instruments-Anteile wären am 08.10.2026 18 389,48 USD wert, da der Schlussstand 288,20 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 83,89 Prozent.
Insgesamt war Texas Instruments zuletzt 263,20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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