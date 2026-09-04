S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Texas Instruments-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Texas Instruments-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Texas Instruments-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Texas Instruments-Anteile bei 187,29 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,534 Texas Instruments-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 253,83 USD gerechnet, wäre die Investition nun 135,53 USD wert. Mit einer Performance von +35,53 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Texas Instruments war somit zuletzt am Markt 232,30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at