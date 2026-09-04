Texas Instruments Aktie
WKN: 852654 / ISIN: US8825081040
|Profitabler Texas Instruments-Einstieg?
|
04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Texas Instruments-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das Texas Instruments-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Texas Instruments-Anteile bei 187,29 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,534 Texas Instruments-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 253,83 USD gerechnet, wäre die Investition nun 135,53 USD wert. Mit einer Performance von +35,53 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Texas Instruments war somit zuletzt am Markt 232,30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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