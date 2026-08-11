S&P 500-Titel The Cigna Group Registered-Aktie: Hätte sich eine The Cigna Group Registered-Investition von vor einem Jahr gelohnt?

Bei einem frühen The Cigna Group Registered-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

The Cigna Group Registered-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die The Cigna Group Registered-Aktie an diesem Tag 277,04 USD wert. Bei einem The Cigna Group Registered-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,361 The Cigna Group Registered-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100,49 USD, da sich der Wert eines The Cigna Group Registered-Anteils am 10.08.2026 auf 278,40 USD belief. Damit wäre die Investition 0,49 Prozent mehr wert.

Am Markt war The Cigna Group Registered jüngst 74,68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at