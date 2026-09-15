The Cigna Group Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PA9L / ISIN: US1255231003

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The Cigna Group Registered-Investition im Blick 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein The Cigna Group Registered-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren The Cigna Group Registered-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden The Cigna Group Registered-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die The Cigna Group Registered-Anteile bei 283,22 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 35,308 The Cigna Group Registered-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 290,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 241,16 USD wert. Damit wäre die Investition 2,41 Prozent mehr wert.

Der The Cigna Group Registered-Wert an der Börse wurde auf 74,32 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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