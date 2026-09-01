The Cigna Group Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PA9L / ISIN: US1255231003

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Profitables The Cigna Group Registered-Investment? 01.09.2026 16:03:37

S&P 500-Titel The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in The Cigna Group Registered von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in The Cigna Group Registered-Aktien verdienen können.

Die The Cigna Group Registered-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das The Cigna Group Registered-Papier bei 127,64 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die The Cigna Group Registered-Aktie investiert hat, hat nun 0,783 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 276,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 216,30 USD wert. Mit einer Performance von +116,30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

The Cigna Group Registered markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 73,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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