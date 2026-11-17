Wer vor Jahren in The Cigna Group Registered eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

The Cigna Group Registered-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die The Cigna Group Registered-Anteile bei 216,98 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die The Cigna Group Registered-Aktie investierten, hätten nun 46,087 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 16.11.2026 13 833,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 300,16 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 38,34 Prozent.

Zuletzt ergab sich für The Cigna Group Registered eine Börsenbewertung in Höhe von 78,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at