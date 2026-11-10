The Cigna Group Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PA9L / ISIN: US1255231003
|Langfristige Performance
|
10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Titel The Cigna Group Registered-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in The Cigna Group Registered von vor 3 Jahren eingebracht
Am 10.11.2023 wurden The Cigna Group Registered-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 293,21 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das The Cigna Group Registered-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,411 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 008,15 USD, da sich der Wert einer The Cigna Group Registered-Aktie am 09.11.2026 auf 295,60 USD belief. Mit einer Performance von +0,82 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte The Cigna Group Registered einen Börsenwert von 76,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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