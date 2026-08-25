The Mosaic Aktie

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WKN DE: A1JFWK / ISIN: US61945C1036

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Lukrative The Mosaic-Anlage? 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: So viel hätte eine Investition in The Mosaic von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen The Mosaic-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der The Mosaic-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 33,13 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 30,184 The Mosaic-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (24,00 USD), wäre das Investment nun 724,42 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 27,56 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von The Mosaic belief sich jüngst auf 7,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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