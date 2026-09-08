S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Mosaic-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in The Mosaic-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit The Mosaic-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 31,13 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die The Mosaic-Aktie investiert hat, hat nun 3,212 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 83,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 25,85 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 16,96 Prozent.

Alle The Mosaic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at