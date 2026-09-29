The Mosaic Aktie

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WKN DE: A1JFWK / ISIN: US61945C1036

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Frühes Investment 29.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in The Mosaic von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren The Mosaic-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 29.09.2023 wurde die The Mosaic-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 35,60 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das The Mosaic-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,809 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der The Mosaic-Aktie auf 22,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62,50 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 37,50 Prozent.

The Mosaic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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