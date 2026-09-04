The Trade Des a Aktie
WKN DE: A2ARCV / ISIN: US88339J1051
|Langfristige Performance
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04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel The Trade Desk A-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Trade Desk A-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 04.09.2025 wurde die The Trade Desk A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der The Trade Desk A-Aktie betrug an diesem Tag 51,92 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die The Trade Desk A-Aktie investierten, hätten nun 1,926 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.09.2026 29,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,09 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 70,94 Prozent.
The Trade Desk A wurde am Markt mit 6,83 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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