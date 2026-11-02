S&P 500-Titel Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thermo Fisher Scientific von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Thermo Fisher Scientific-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Thermo Fisher Scientific-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Thermo Fisher Scientific-Anteile an diesem Tag 636,20 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,718 Thermo Fisher Scientific-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (697,00 USD), wäre die Investition nun 10 955,67 USD wert. Mit einer Performance von +9,56 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Thermo Fisher Scientific war somit zuletzt am Markt 258,13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at