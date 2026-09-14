Thermo Fisher Scientific Aktie
WKN: 857209 / ISIN: US8835561023
|Thermo Fisher Scientific-Anlage unter der Lupe
|
14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Thermo Fisher Scientific von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Thermo Fisher Scientific-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 147,85 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Thermo Fisher Scientific-Aktie investiert hat, hat nun 6,764 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (609,82 USD), wäre das Investment nun 4 124,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 312,46 Prozent gesteigert.
Thermo Fisher Scientific wurde jüngst mit einem Börsenwert von 224,89 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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