Thermo Fisher Scientific Aktie

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WKN: 857209 / ISIN: US8835561023

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Thermo Fisher Scientific-Anlage unter der Lupe 19.10.2026 16:03:44

S&P 500-Titel Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Thermo Fisher Scientific von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Thermo Fisher Scientific-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 19.10.2025 wurden Thermo Fisher Scientific-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Thermo Fisher Scientific-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 538,92 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Thermo Fisher Scientific-Aktie investierten, hätten nun 0,186 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 128,03 USD, da sich der Wert einer Thermo Fisher Scientific-Aktie am 16.10.2026 auf 690,00 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 128,03 USD entspricht einer Performance von +28,03 Prozent.

Jüngst verzeichnete Thermo Fisher Scientific eine Marktkapitalisierung von 255,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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