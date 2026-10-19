Thermo Fisher Scientific Aktie
WKN: 857209 / ISIN: US8835561023
|Thermo Fisher Scientific-Anlage unter der Lupe
|
19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Thermo Fisher Scientific von vor einem Jahr abgeworfen
Am 19.10.2025 wurden Thermo Fisher Scientific-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Thermo Fisher Scientific-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 538,92 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Thermo Fisher Scientific-Aktie investierten, hätten nun 0,186 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 128,03 USD, da sich der Wert einer Thermo Fisher Scientific-Aktie am 16.10.2026 auf 690,00 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 128,03 USD entspricht einer Performance von +28,03 Prozent.
Jüngst verzeichnete Thermo Fisher Scientific eine Marktkapitalisierung von 255,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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