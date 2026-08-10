Thermo Fisher Scientific Aktie
WKN: 857209 / ISIN: US8835561023
|Thermo Fisher Scientific-Investment im Blick
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10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel hätte eine Investition in Thermo Fisher Scientific von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Thermo Fisher Scientific-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Thermo Fisher Scientific-Papiers betrug an diesem Tag 540,37 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Thermo Fisher Scientific-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18,506 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 992,47 USD, da sich der Wert eines Thermo Fisher Scientific-Papiers am 07.08.2026 auf 594,00 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,92 Prozent angewachsen.
Alle Thermo Fisher Scientific-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 219,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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