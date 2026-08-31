Thermo Fisher Scientific Aktie

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WKN: 857209 / ISIN: US8835561023

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Langfristige Anlage 31.08.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Thermo Fisher Scientific von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Thermo Fisher Scientific-Aktie gebracht.

Am 31.08.2023 wurde das Thermo Fisher Scientific-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 557,10 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Thermo Fisher Scientific-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,950 Thermo Fisher Scientific-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 622,18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 168,19 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +11,68 Prozent.

Thermo Fisher Scientific war somit zuletzt am Markt 230,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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