Thermo Fisher Scientific Aktie
WKN: 857209 / ISIN: US8835561023
|Langfristige Anlage
|
31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Thermo Fisher Scientific von vor 3 Jahren verdient
Am 31.08.2023 wurde das Thermo Fisher Scientific-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 557,10 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Thermo Fisher Scientific-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,950 Thermo Fisher Scientific-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 622,18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 168,19 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +11,68 Prozent.
Thermo Fisher Scientific war somit zuletzt am Markt 230,27 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Thermo Fisher Scientific Inc
Analysen zu Thermo Fisher Scientific Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Thermo Fisher Scientific Inc
|528,40
|-1,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: US-Börsen leichter -- ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notiert tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.