TJX Cos Aktie
WKN: 854854 / ISIN: US8725401090
|Profitabler TJX Cos-Einstieg?
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23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel TJX Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TJX Cos-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 23.11.2021 wurde die TJX Cos-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 70,95 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die TJX Cos-Aktie investierten, hätten nun 14,094 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 139,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 967,86 USD wert. Das entspricht einem Plus von 96,79 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von TJX Cos belief sich zuletzt auf 152,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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