TJX Cos Aktie

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WKN: 854854 / ISIN: US8725401090

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Profitables TJX Cos-Investment? 19.10.2026 16:03:44

S&P 500-Titel TJX Cos-Aktie: So viel hätte eine Investition in TJX Cos von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TJX Cos-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades TJX Cos-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 89,83 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die TJX Cos-Aktie investierten, hätten nun 111,321 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 400,98 USD, da sich der Wert eines TJX Cos-Papiers am 16.10.2026 auf 147,33 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 64,01 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte TJX Cos einen Börsenwert von 162,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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