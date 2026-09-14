S&P 500-Titel TJX Cos-Aktie: So viel Verlust hätte ein TJX Cos-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen TJX Cos-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das TJX Cos-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 139,48 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,717 TJX Cos-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 11.09.2026 90,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 126,02 USD belief. Damit wäre die Investition 9,65 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete TJX Cos eine Marktkapitalisierung von 138,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at