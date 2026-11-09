S&P 500-Titel TJX Cos-Aktie: So viel Verlust hätte ein TJX Cos-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen TJX Cos-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden TJX Cos-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 144,61 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das TJX Cos-Papier investiert hätte, hätte er nun 69,152 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 356,20 USD, da sich der Wert einer TJX Cos-Aktie am 06.11.2026 auf 135,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,44 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte TJX Cos einen Börsenwert von 149,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at