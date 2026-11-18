TKO GROUP Aktie
WKN DE: A3ET9E / ISIN: US87256C1018
|Profitabler TKO GROUP-Einstieg?
|
18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Titel TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TKO GROUP von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem TKO GROUP-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 78,32 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 127,681 TKO GROUP-Papiere. Die gehaltenen TKO GROUP-Papiere wären am 17.11.2026 24 000,26 USD wert, da der Schlussstand 187,97 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 140,00 Prozent zugenommen.
Am Markt war TKO GROUP jüngst 13,79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TKO GROUP
|
18.11.26
|S&P 500-Titel TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TKO GROUP von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.11.26
|S&P 500-Titel TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TKO GROUP-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.11.26
|Ausblick: TKO GROUP zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.26
|S&P 500-Titel TKO GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TKO GROUP-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: TKO GROUP präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.10.26
|S&P 500-Titel TKO GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TKO GROUP von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
01.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.09.26
|S&P 500-Wert TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TKO GROUP-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu TKO GROUP
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TKO GROUP
|190,13
|1,15%