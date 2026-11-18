So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TKO GROUP-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem TKO GROUP-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 78,32 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 127,681 TKO GROUP-Papiere. Die gehaltenen TKO GROUP-Papiere wären am 17.11.2026 24 000,26 USD wert, da der Schlussstand 187,97 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 140,00 Prozent zugenommen.

Am Markt war TKO GROUP jüngst 13,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at