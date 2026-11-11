TKO GROUP Aktie
WKN DE: A3ET9E / ISIN: US87256C1018
|Performance unter der Lupe
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11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Titel TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TKO GROUP-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden TKO GROUP-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 179,68 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die TKO GROUP-Aktie investiert, befänden sich nun 5,565 TKO GROUP-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 108,75 USD, da sich der Wert eines TKO GROUP-Papiers am 10.11.2026 auf 199,22 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10,87 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von TKO GROUP belief sich zuletzt auf 14,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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