S&P 500-Titel TKO GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TKO GROUP-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in TKO GROUP-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades TKO GROUP-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 77,97 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die TKO GROUP-Aktie investiert hat, hat nun 12,825 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 303,96 USD, da sich der Wert einer TKO GROUP-Aktie am 20.10.2026 auf 179,64 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 130,40 Prozent zugenommen.

Alle TKO GROUP-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at