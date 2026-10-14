TKO GROUP Aktie

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WKN DE: A3ET9E / ISIN: US87256C1018

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Langfristige Investition 14.10.2026 16:03:54

S&P 500-Titel TKO GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TKO GROUP von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in TKO GROUP-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde die TKO GROUP-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die TKO GROUP-Aktie an diesem Tag 189,97 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,526 TKO GROUP-Aktien. Die gehaltenen TKO GROUP-Papiere wären am 13.10.2026 91,52 USD wert, da der Schlussstand 173,86 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -8,48 Prozent.

Zuletzt verbuchte TKO GROUP einen Börsenwert von 12,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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