S&P 500-Titel TKO GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TKO GROUP von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in TKO GROUP-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der TKO GROUP-Aktie statt. Der Schlusskurs der TKO GROUP-Aktie betrug an diesem Tag 200,29 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die TKO GROUP-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 49,928 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 190,13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 492,74 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 5,07 Prozent vermindert.

TKO GROUP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,14 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at