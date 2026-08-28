Tractor Supply Aktie
WKN: 889826 / ISIN: US8923561067
|Tractor Supply-Anlage unter der Lupe
|
28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Tractor Supply-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tractor Supply-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Tractor Supply-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Tractor Supply-Aktie 16,92 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 59,102 Tractor Supply-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2026 gerechnet (34,70 USD), wäre die Investition nun 2 050,83 USD wert. Das entspricht einem Plus von 105,08 Prozent.
Tractor Supply war somit zuletzt am Markt 18,24 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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