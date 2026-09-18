Tractor Supply Aktie
WKN: 889826 / ISIN: US8923561067
|Rentabler Tractor Supply-Einstieg?
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18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Tractor Supply-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tractor Supply von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Tractor Supply-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 41,43 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Tractor Supply-Papier investiert hätte, hätte er nun 24,136 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 792,14 USD, da sich der Wert eines Tractor Supply-Papiers am 17.09.2026 auf 32,82 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,79 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Tractor Supply belief sich zuletzt auf 17,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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