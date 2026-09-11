Tractor Supply Aktie

Tractor Supply für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889826 / ISIN: US8923561067

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Tractor Supply-Performance im Blick 11.09.2026 16:03:39

S&P 500-Titel Tractor Supply-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tractor Supply-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Tractor Supply-Aktie Investoren gebracht.

Das Tractor Supply-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Tractor Supply-Anteile betrug an diesem Tag 43,54 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Tractor Supply-Aktie investierten, hätten nun 2,297 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.09.2026 76,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,52 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 76,99 USD, was einer negativen Performance von 23,01 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Tractor Supply eine Börsenbewertung in Höhe von 17,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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