Tractor Supply Aktie
WKN: 889826 / ISIN: US8923561067
|Rentabler Tractor Supply-Einstieg?
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09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Titel Tractor Supply-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tractor Supply-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde das Tractor Supply-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 40,78 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Tractor Supply-Aktie investiert hat, hat nun 24,522 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Tractor Supply-Papiers auf 33,48 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 820,99 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 17,90 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Tractor Supply belief sich zuletzt auf 16,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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