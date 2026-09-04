Tractor Supply Aktie
WKN: 889826 / ISIN: US8923561067
|Profitabler Tractor Supply-Einstieg?
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04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Tractor Supply-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tractor Supply von vor einem Jahr eingebracht
Das Tractor Supply-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Tractor Supply-Anteile an diesem Tag 60,64 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Tractor Supply-Aktie investierten, hätten nun 164,908 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Tractor Supply-Papiere wären am 03.09.2026 5 705,80 USD wert, da der Schlussstand 34,60 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 42,94 Prozent eingebüßt.
Tractor Supply markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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