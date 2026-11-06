Tractor Supply Aktie

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WKN: 889826 / ISIN: US8923561067

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Langfristige Anlage 06.11.2026 16:03:45

S&P 500-Titel Tractor Supply-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tractor Supply-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Tractor Supply-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Tractor Supply-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 39,85 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Tractor Supply-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 250,941 Tractor Supply-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 186,95 USD, da sich der Wert eines Tractor Supply-Papiers am 05.11.2026 auf 36,61 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,13 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Tractor Supply eine Börsenbewertung in Höhe von 19,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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