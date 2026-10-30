Tractor Supply Aktie
WKN: 889826 / ISIN: US8923561067
|Profitabler Tractor Supply-Einstieg?
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30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Titel Tractor Supply-Aktie: So viel Verlust hätte eine Tractor Supply-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 30.10.2025 wurden Tractor Supply-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 54,12 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Tractor Supply-Aktie investierten, hätten nun 18,477 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Tractor Supply-Papiers auf 33,65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 621,77 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37,82 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Tractor Supply eine Marktkapitalisierung von 17,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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