TransDigm Group Aktie
WKN DE: A0JEP3 / ISIN: US8936411003
|Rentables TransDigm Group-Investment?
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16.09.2026 16:03:38
S&P 500-Titel TransDigm Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TransDigm Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die TransDigm Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren TransDigm Group-Anteile an diesem Tag 604,60 USD wert. Bei einem TransDigm Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,540 TransDigm Group-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 945,75 USD, da sich der Wert einer TransDigm Group-Aktie am 15.09.2026 auf 1 085,00 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 17 945,75 USD entspricht einer Performance von +79,46 Prozent.
TransDigm Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 61,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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