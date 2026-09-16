S&P 500-Titel TransDigm Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TransDigm Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TransDigm Group-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die TransDigm Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren TransDigm Group-Anteile an diesem Tag 604,60 USD wert. Bei einem TransDigm Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,540 TransDigm Group-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 945,75 USD, da sich der Wert einer TransDigm Group-Aktie am 15.09.2026 auf 1 085,00 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 17 945,75 USD entspricht einer Performance von +79,46 Prozent.

TransDigm Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 61,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at