Vor Jahren in TransDigm Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die TransDigm Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 250,03 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 39,995 TransDigm Group-Aktien. Die gehaltenen TransDigm Group-Papiere wären am 17.11.2026 47 442,31 USD wert, da der Schlussstand 1 186,20 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 374,42 Prozent.

Zuletzt verbuchte TransDigm Group einen Börsenwert von 65,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at