TransDigm Group Aktie
WKN DE: A0JEP3 / ISIN: US8936411003
|Investmentbeispiel
|
25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Titel TransDigm Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein TransDigm Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der TransDigm Group-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1 352,54 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in TransDigm Group-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,074 TransDigm Group-Aktien. Die gehaltenen TransDigm Group-Aktien wären am 24.11.2026 83,50 USD wert, da der Schlussstand 1 129,32 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,50 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von TransDigm Group belief sich zuletzt auf 62,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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