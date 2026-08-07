Trimble Navigation Aktie
WKN: 882295 / ISIN: US8962391004
|Trimble Navigation-Performance im Blick
|
07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Trimble Navigation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Trimble Navigation von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 07.08.2016 wurde das Trimble Navigation-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,79 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 359,842 Trimble Navigation-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (58,55 USD), wäre das Investment nun 21 068,73 USD wert. Das entspricht einem Plus von 110,69 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Trimble Navigation bezifferte sich zuletzt auf 13,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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