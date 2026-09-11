Trimble Navigation Aktie
WKN: 882295 / ISIN: US8962391004
|Lukrativer Trimble Navigation-Einstieg?
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11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Titel Trimble Navigation-Aktie: So viel hätte eine Investition in Trimble Navigation von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurde das Trimble Navigation-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 82,85 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Trimble Navigation-Aktie investiert, befänden sich nun 12,070 Trimble Navigation-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Trimble Navigation-Aktie auf 56,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 686,06 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,39 Prozent verringert.
Alle Trimble Navigation-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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