S&P 500-Titel Trimble Navigation-Aktie: So viel hätte eine Investition in Trimble Navigation von vor einem Jahr gekostet

Investoren, die vor Jahren in Trimble Navigation-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde das Trimble Navigation-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 82,85 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Trimble Navigation-Aktie investiert, befänden sich nun 12,070 Trimble Navigation-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Trimble Navigation-Aktie auf 56,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 686,06 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,39 Prozent verringert.

Alle Trimble Navigation-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at