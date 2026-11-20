Trimble Navigation Aktie
WKN: 882295 / ISIN: US8962391004
|Profitable Trimble Navigation-Investition?
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20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Trimble Navigation-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Trimble Navigation-Investment von vor 5 Jahren verloren
Die Trimble Navigation-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Trimble Navigation-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 88,65 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Trimble Navigation-Papier investiert hätte, hätte er nun 112,803 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 51,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 864,64 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 41,35 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Trimble Navigation einen Börsenwert von 12,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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