Trimble Navigation Aktie
WKN: 882295 / ISIN: US8962391004
|Lohnender Trimble Navigation-Einstieg?
|
27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel Trimble Navigation-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trimble Navigation von vor 10 Jahren verdient
Trimble Navigation-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Trimble Navigation-Anteile letztlich bei 28,76 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,477 Trimble Navigation-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Trimble Navigation-Papiers auf 55,25 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 192,11 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 192,11 USD entspricht einer Performance von +92,11 Prozent.
Der Trimble Navigation-Wert an der Börse wurde auf 12,63 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trimble Navigation
|
27.11.26
|S&P 500-Titel Trimble Navigation-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trimble Navigation von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.11.26
|S&P 500-Titel Trimble Navigation-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Trimble Navigation-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
13.11.26
|S&P 500-Wert Trimble Navigation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Trimble Navigation von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.11.26
|S&P 500-Papier Trimble Navigation-Aktie: So viel hätte eine Investition in Trimble Navigation von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
04.11.26
|Gewinne in New York: S&P 500 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.11.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.11.26
|Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
04.11.26
|NYSE-Handel: S&P 500 steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
Analysen zu Trimble Navigation
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Trimble Navigation
|50,62
|0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.