Vor Jahren Trimble Navigation-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Trimble Navigation-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Trimble Navigation-Anteile letztlich bei 28,76 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,477 Trimble Navigation-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Trimble Navigation-Papiers auf 55,25 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 192,11 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 192,11 USD entspricht einer Performance von +92,11 Prozent.

Der Trimble Navigation-Wert an der Börse wurde auf 12,63 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at