Trimble Navigation Aktie
WKN: 882295 / ISIN: US8962391004
|Lohnende Trimble Navigation-Anlage?
|
23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Trimble Navigation-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trimble Navigation von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Trimble Navigation-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Trimble Navigation-Aktie 87,12 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Trimble Navigation-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11,478 Trimble Navigation-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 734,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64,01 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 26,53 Prozent.
Zuletzt verbuchte Trimble Navigation einen Börsenwert von 14,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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