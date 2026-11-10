Twili a Aktie
WKN DE: A2ALP4 / ISIN: US90138F1021
|Rentable Twilio A-Anlage?
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10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Twilio A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Twilio A von vor 3 Jahren eingefahren
Twilio A-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Twilio A-Papier bei 58,84 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Twilio A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,995 Twilio A-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 511,90 USD, da sich der Wert eines Twilio A-Anteils am 09.11.2026 auf 206,64 USD belief. Damit wäre die Investition 251,19 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Twilio A zuletzt 31,09 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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